Глава украинского клуба прокомментировал разрыв контракта с игроком за посещение России

Президент украинского клуба «Агробизнес» Олег Собуцкий прокомментировал решение разорвать контракт с форвардом Игорем Сикорским за «демонстративное» посещение России.

«Конечно, хотели, чтобы Игорь в дальнейшем играл за нашу команду. Но после того, как увидел его фото на фоне символов нашего оккупанта, меня это очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором.

Недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. Меня поддержали главный тренер и вице-президент Андрей Донец. Решение было принято единогласно. Сегодня в Украине идёт война, но в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут, фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу. У нас патриотичная команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема. Всегда финансово и морально поддерживаем наших военных. Если нужно, то помогали и продолжим помогать с оружием в руках. Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию и поддерживали нашего врага.

Сразу сказал, что мы разрываем контракт с Сикорским, чего бы это нам ни стоило. Деньги в этой ситуации не играют ключевую роль для нас. Для нас важны честь, репутация, патриотизм и украинский дух.

Однозначно уверен, что Сикорский навредил имиджу клуба. И это даже не обсуждается. Он поехал в страну агрессора и фотографируется с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, как и нет никакой войны. В тот день были ранены несколько наших защитников, а двое погибли. Так о чём мы ещё можем говорить?" — цитирует Собуцкого Sportarena.com.