Рашфорд не сыграет с «Ливерпулем»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не сыграет в матче 23-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем», сообщает The Telegraph.

Согласно информации источника, 22-летний нападающий «красных дьяволов» не смог восстановиться после травмы спины. Существует вероятность, что футболист будет отсутствовать значительно дольше, нежели планировалось.

Маркус Рашфорд в этом сезоне принял участие в 22 матчах Премьер-лиги. Форвард сборной Англии забил 14 голов и стал автором 5 результативных передач.

Матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подробная турнирная таблица Премьер-лиги.