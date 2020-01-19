Рашфорд не сыграет с «Ливерпулем»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не сыграет в матче 23-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем», сообщает The Telegraph.
Согласно информации источника, 22-летний нападающий «красных дьяволов» не смог восстановиться после травмы спины. Существует вероятность, что футболист будет отсутствовать значительно дольше, нежели планировалось.
Маркус Рашфорд в этом сезоне принял участие в 22 матчах Премьер-лиги. Форвард сборной Англии забил 14 голов и стал автором 5 результативных передач.
Матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подробная турнирная таблица Премьер-лиги.
Рашфорд готов играть с «Ливерпулем» через боль
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