Футболисты «Динамо» искупались на Крещение
Футболисты московского «Динамо» на Крещение искупались в холодной воде. Напомним, на данный момент команда под руководством Кирилла Новикова проводит тренировочный сбор в Турции.
Видео можно посмотреть на странице «Динамо» в YouTube.
Московское «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров чемпионата России также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).
Первый матч после перерыва в чемпионате России московское «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 29 февраля. Соперником «Динамо» в этой встрече станет московский «Спартак».
Игроки «Локомотива» приняли участие в праздновании Крещения на сборе в Испании
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