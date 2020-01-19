Шюррле: прекрасно понимали, какой футбол Кононов пытается строить в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о бывшем главном тренере команды Олеге Кононове.
«Я думаю, Кононов очень хороший человек. Он всегда был открыт и честен с игроками. Мы прекрасно понимали, какой футбол он пытается строить. На тактических занятиях тренер подробно объяснял, что должен делать каждый игрок и команда в целом. К сожалению, в футболе результат всегда стоит во главе угла. И если он неудовлетворительный, главный тренер первый, с кого за это спросят. Но, поверьте, футболисты свою ответственность тоже чувствуют. Ведь именно игроки выходят на поле и стараются воплотить в жизнь те или иные установки. Когда тренера меняют, мы тоже испытываем чувство вины», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Шюррле читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 19 января 2020
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