Шюррле объяснил спад в своей игре

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, с чем был связан спад в его игре, случившийся в начале осени.

«Бронхит — главная причина. Проблемы начались ещё в августе. За день до матча с «Брагой» я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро поздно проснулся, на игру вышел с температурой. Перед «Зенитом» тоже чувствовал себя паршиво, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чём другом не думаешь, кроме игры. Но этим решением играть, а не лечиться я только усугубил ситуацию. Когда понял, что дальше так продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, растерял физическую форму – за 6-8 недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий и привела к закономерному спаду в игре», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Видео доступно на «Чемпионате».

Полностью интервью с Шюррле читайте в ближайшее время на «Чемпионате».