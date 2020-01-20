Шюррле — о Федуне: прикольный, весёлый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

«Таких неформальных встреч с Леонидом Федуном, чтобы с глазу на глаз, не было. Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, весёлый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для «Спартака». Есть ли у них что-то общее с владельцем „Челси“ Абрамовичем? Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе команды 22 очка.

Полностью интервью с Шюррле читайте в ближайшее время на «Чемпионате».