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Сетьен — о трансферах «Барселоны»: пока ещё рано принимать решения

Сетьен — о трансферах «Барселоны»: пока ещё рано принимать решения
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о трансферной стратегии клуба.

«Пока ещё рано принимать решения. Мне нравится обдумывать всё основательно, а не действовать импульсивно. Хочу понять, что есть в моём распоряжении, а затем оценить ситуацию. Позже будет возможность всё обсудить», — приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в начале этой недели. Контракт испанского специалиста с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сине-гранатовые официально объявили о расторжении контракта с Эрнесто Вальверде, возглавлявшим «Барселону» с 2017 года.

«Барселона» набрала 40 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

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