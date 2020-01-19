Сетьен — о трансферах «Барселоны»: пока ещё рано принимать решения
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о трансферной стратегии клуба.
«Пока ещё рано принимать решения. Мне нравится обдумывать всё основательно, а не действовать импульсивно. Хочу понять, что есть в моём распоряжении, а затем оценить ситуацию. Позже будет возможность всё обсудить», — приводит слова Сетьена Marca.
Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в начале этой недели. Контракт испанского специалиста с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сине-гранатовые официально объявили о расторжении контракта с Эрнесто Вальверде, возглавлявшим «Барселону» с 2017 года.
«Барселона» набрала 40 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
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