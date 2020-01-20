Шюррле рассказал, кто из игроков «Спартака» его удивил

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, кто из одноклубников его удивил.

«Если говорить о том, удивил ли кто-то из игроков „Спартака“, о которых ничего не знал ранее, то с первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Видео доступно на «Чемпионате».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. По итогам 19 туров в активе команды 22 очка.