Шюррле рассказал, кто из игроков «Спартака» его удивил
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, кто из одноклубников его удивил.
«Если говорить о том, удивил ли кто-то из игроков „Спартака“, о которых ничего не знал ранее, то с первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Видео доступно на «Чемпионате».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. По итогам 19 туров в активе команды 22 очка.
Первое большое интервью с Шюррле в «Спартаке»: Россия, диета, депрессия, война
Чемпион мира ответил на все вопросы.
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