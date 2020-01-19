Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о ходе восстановления после операции.
Напомним, в сентябре 2019 года Селихов в Финляндии успешно перенёс операцию на правом ахилловом сухожилии.
«Конечно, соскучился по тренировкам, по работе на поле. Сейчас с тренером по физподготовке делаем всё возможное, чтобы я вернулся на поле как можно скорее. Делаем всё что прописали финские друзья, которые делали операцию и составляли программу реабилитации. Но это футбольная жизнь, я не отчаивался. Выше нос, всё будет хорошо. Будем работать. Самое сложное уже позади. Сейчас набираем кондиции, набираем физическую форму», — сказал Селихов в интервью клубной пресс-службе «Спартака».
«Спартак» занимает 10-е место в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Доменико Тедеско 22 очка в 19 турах чемпионата.
- 19 января 2020
-
16:44
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
15:52
-
15:51
-
15:32
-
15:12
-
14:48
-
14:18
-
13:59
-
13:40
-
13:32
-
13:13
-
12:58
-
12:46
-
12:26
-
12:24
-
11:57
-
11:50
-
11:29
-
11:15
-
10:49
-
10:47
-
10:28
-
10:24
-
10:06
-
09:55
-
09:52
-
09:37
-
09:26
-
09:21
-
08:43
-
04:51
-
03:37