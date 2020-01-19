Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о ходе восстановления после операции.



Напомним, в сентябре 2019 года Селихов в Финляндии успешно перенёс операцию на правом ахилловом сухожилии.



«Конечно, соскучился по тренировкам, по работе на поле. Сейчас с тренером по физподготовке делаем всё возможное, чтобы я вернулся на поле как можно скорее. Делаем всё что прописали финские друзья, которые делали операцию и составляли программу реабилитации. Но это футбольная жизнь, я не отчаивался. Выше нос, всё будет хорошо. Будем работать. Самое сложное уже позади. Сейчас набираем кондиции, набираем физическую форму», — сказал Селихов в интервью клубной пресс-службе «Спартака».



«Спартак» занимает 10-е место в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Доменико Тедеско 22 очка в 19 турах чемпионата.

Селихов сможет сыграть за «Спартак» не раньше мая 2020 года