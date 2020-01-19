«Мальорка» разгромила «Валенсию». Черышев вышел в основе и был заменён на 44-й минуте

«Мальорка» разгромила «Валенсию» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершилась со счётом 4:1.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 44-й минуте при счёте 3:0. В первом тайме мяч в ворота Хауме Доменека отправили Антонио Райльо и дважды — Анте Будимир. В начале второй 45-минутки «Валенсия» осталась в меньшинстве — за повторное предупреждение с поля был удалён Даниэль Парехо. На 79-й минуте Дани Родригес забил в ворота гостей четвёртый мяч, а через три минуты гол престижа забил Ферран Торрес.

«Валенсия» занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 31 очко. «Мальорка» (18) — на 17-м месте.