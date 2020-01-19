«Мальорка» разгромила «Валенсию». Черышев вышел в основе и был заменён на 44-й минуте
«Мальорка» разгромила «Валенсию» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершилась со счётом 4:1.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 44-й минуте при счёте 3:0. В первом тайме мяч в ворота Хауме Доменека отправили Антонио Райльо и дважды — Анте Будимир. В начале второй 45-минутки «Валенсия» осталась в меньшинстве — за повторное предупреждение с поля был удалён Даниэль Парехо. На 79-й минуте Дани Родригес забил в ворота гостей четвёртый мяч, а через три минуты гол престижа забил Ферран Торрес.
«Валенсия» занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 31 очко. «Мальорка» (18) — на 17-м месте.
Читайте также
- 19 января 2020
-
16:44
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
15:52
-
15:51
-
15:32
-
15:12
-
14:48
-
14:18
-
13:59
-
13:40
-
13:32
-
13:13
-
12:58
-
12:46
-
12:26
-
12:24
-
11:57
-
11:50
-
11:29
-
11:15
-
10:49
-
10:47
-
10:28
-
10:24
-
10:06
-
09:55
-
09:52
-
09:37
-
09:26
-
09:21
-
08:43
-
04:51
-
03:37
Партнерский контент