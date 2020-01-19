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«Мальорка» разгромила «Валенсию». Черышев вышел в основе и был заменён на 44-й минуте

«Мальорка» разгромила «Валенсию». Черышев вышел в основе и был заменён на 44-й минуте
Футбол / Испания 0

«Мальорка» разгромила «Валенсию» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершилась со счётом 4:1.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 44-й минуте при счёте 3:0. В первом тайме мяч в ворота Хауме Доменека отправили Антонио Райльо и дважды — Анте Будимир. В начале второй 45-минутки «Валенсия» осталась в меньшинстве — за повторное предупреждение с поля был удалён Даниэль Парехо. На 79-й минуте Дани Родригес забил в ворота гостей четвёртый мяч, а через три минуты гол престижа забил Ферран Торрес.

«Валенсия» занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 31 очко. «Мальорка» (18) — на 17-м месте.

Испания - Примера. 20-й тур
19 января 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
4 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Райльо – 7'   2:0 Будимир – 22'   3:0 Будимир – 41'   4:0 Родригес – 79'   4:1 Торрес – 82'
Удаления: нет / Парехо – 51'
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