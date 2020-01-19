Ибрагимович установил рекорд Серии А, быстрее всех одержав 150 побед

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович установил рекорд итальянской Серии А, быстрее всех одержав в турнире 150 побед.
Как сообщает Squawka в своём «твиттере», 38-летний швед превзошёл достижение бывшего игрока «Интера» Эстебана Камбьяссо. Отметки 150 побед в чемпионате Италии аргентинец достиг в 230-м матче. Шведу этот показатель покорился за 222 проведённые встречи.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в начале января на правах свободного агента из «Лос-Анджелес Гэлакси». После возвращения он сыграл за «россонери» 3 матча и забил 1 мяч. С ним команда дважды выиграла и один раз сыграла вничью. Контракт игрока с клубом рассчитан до ближайшего лета и предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает 8-е место. В активе команды 28 очков после 20 туров.
- 19 января 2020
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:30
-
17:26
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
15:52
-
15:51
-
15:32
-
15:12
-
14:48
-
14:18
-
13:59
-
13:40
-
13:32
-
13:13
-
12:58
-
12:46
-
12:26
-
12:24
-
11:57
-
11:50
-
11:29
-
11:15
-
10:49
-
10:47
-
10:28
-
10:24
-
10:06
-
09:55