Ибрагимович установил рекорд Серии А, быстрее всех одержав 150 побед

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович установил рекорд итальянской Серии А, быстрее всех одержав в турнире 150 побед.

Как сообщает Squawka в своём «твиттере», 38-летний швед превзошёл достижение бывшего игрока «Интера» Эстебана Камбьяссо. Отметки 150 побед в чемпионате Италии аргентинец достиг в 230-м матче. Шведу этот показатель покорился за 222 проведённые встречи.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в начале января на правах свободного агента из «Лос-Анджелес Гэлакси». После возвращения он сыграл за «россонери» 3 матча и забил 1 мяч. С ним команда дважды выиграла и один раз сыграла вничью. Контракт игрока с клубом рассчитан до ближайшего лета и предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает 8-е место. В активе команды 28 очков после 20 туров.