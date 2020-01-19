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Селадес назвал причину замены Черышева в 1-м тайме матча с «Мальоркой»

Селадес назвал причину замены Черышева в 1-м тайме матча с «Мальоркой»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал проигрыш команды в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:4).

«Соперник продемонстрировал удивительную эффективность при завершении атак, и мы не смогли отреагировать на это должным образом. Мы обеспокоены тем, что потерпели второе поражение подряд. В матчах с „Реалом“ и „Мальоркой“ мы не продемонстрировали свой реальный уровень. С такими игроками, как у нас, мы должны демонстрировать лучший результат. Замена Черышева? Он не мог продолжать игру.

Мы должны подняться. Сейчас у нас не лучшие чувства, но мы уверены в этих игроках и в команде. Конечно, беспокоит, что много пропустили в двух последних матчах. Это слишком много для команды, которая претендует на высокие места.

Вынужден признать, что в чемпионате Испании очень сложно набирать очки. Реальность такова, что мы должны играть намного лучше, чтобы бороться за высокие места", — цитирует Селадеса AS.

«Мальорка» разгромила «Валенсию». Черышев вышел в основе и был заменён на 44-й минуте
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