«Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу»

«Сантос» сделал предложение «Спартаку» об аренде защитника Айртона Лукаса, однако получил отказ, сообщает Terra.



По информации источника, бразильский клуб хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока. Однако красно-белые не согласились на такое предложение.



Напомним, Айртон перешёл в московский «Спартак» в декабре 2018 года. В этом сезоне бразильский защитник принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу.



Московский «Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

Тедеско: после отпуска удивил Айртон