Агент подтвердил интерес «Локомотива» к экс-хавбеку лондонского «Арсенала» Асано
Нобуаки Танабе, агент японского полузащитника белградского «Партизана» Такумы Асано, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется московский «Локомотив».
«Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно», — приводит слова Танабе Sport24.
Асано перешёл в «Партизан» летом 2019 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 25-летний японский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Сербии (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с сербским клубом действует до лета 2022 года.
«Локомотив», набрав 34 очка в 19 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Локомотив» интересуется полузащитником «Бешикташа» Ленсом
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