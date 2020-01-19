Маротта: конкуренция за Эриксена велика, мы пока не знаем, что будет дальше

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о ситуации с возможным трансфером датского полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена.

«Эриксен является игроком «Тоттенхэма», но контракт игрока истекает в июне, поэтому вполне законно общаться с его агентом. На данный момент мы далеки от его трансфера в январе или июне. Конкуренция за Эриксена велика, мы пока не знаем, что будет дальше", — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет выручить с продажи Эриксена € 20 млн. Изначально «Интер» предложил лондонцам € 10 млн, а теперь готов увеличить сумму трансфера до € 15 млн. При этом миланский клуб может включить в сделку бонусы в размере € 2–3 млн.



Согласно сообщениям СМИ, «Интер» уже договорился с Кристианом о контракте до 30 июня 2024 года, по которому хавбек будет получать около € 9 млн за сезон.



Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с лета 2013 года. В нынешней кампании датчанин забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «шпор» во всех турнирах.



Соглашение Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2020 года. Игрок отказывается продлевать сотрудничество с лондонцами.