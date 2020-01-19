Гол 38-летнего Хоакина помог «Бетису» разгромить «Реал Сосьедад»
В матче 20-го тура чемпионата Испании севильский «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега. Ему ассистировали судьи на линиях Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Борха Иглесиас, которому ассистировал Серхио Каналес. В концовке тайма преимущество севильского клуба увеличил Хоакин Санчес с передачи Эмерсона. В компенсированное время счёт до крупного довёл Каналес.
«Бетис», набрав 27 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (31) — на 6-м месте.
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