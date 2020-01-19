Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол 38-летнего Хоакина помог «Бетису» разгромить «Реал Сосьедад»

Гол 38-летнего Хоакина помог «Бетису» разгромить «Реал Сосьедад»
Футбол / Испания 0

В матче 20-го тура чемпионата Испании севильский «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега. Ему ассистировали судьи на линиях Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Борха Иглесиас, которому ассистировал Серхио Каналес. В концовке тайма преимущество севильского клуба увеличил Хоакин Санчес с передачи Эмерсона. В компенсированное время счёт до крупного довёл Каналес.

«Бетис», набрав 27 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (31) — на 6-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Испания - Примера. 20-й тур
19 января 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Иглесиас – 27'   2:0 Хоакин Санчес – 44'   3:0 Каналес – 90+5'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020