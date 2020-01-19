Фернандеш сообщил руководству «Спортинга» о намерении перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш провёл встречу с руководством клуба, на которой дал понять, что намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Игрок рассчитывает, что клубам удастся договориться о сделке в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
Ожидается, что переговоры между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом» продолжатся на следующей неделе. Стороны не могут согласовать сумму трансфера. Ранее стало известно, что клубы близки к заключению сделки на сумму £ 60 млн (€ 70,4 млн), из которых £ 17 млн (€ 20 млн) являются бонусом. «Спортинг» намерен получить больше денег сразу, но «красные дьяволы» пока не готовы идти на уступки.
В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач в 26 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.
- 19 января 2020
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