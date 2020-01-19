«ПСЖ» отказался продать Кавани «Атлетико» за € 10 млн

Руководство «Пари Сен-Жермен» в очередной раз отказалось расстаться с нападающим Эдинсоном Кавани. Парижане получили предложение о трансфере от мадридского «Атлетико» в размере € 10 млн, но ответили отрицательно, сообщает Goal.

В «ПСЖ» не хотят отпускать Кавани, поскольку рассчитывают на его помощь в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Контракт 32-летнего уругвайца рассчитан до 30 июня 2020 года, поэтому, скорее всего, он покинет клуб на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона.

В услугах Эдинсона заинтересованы также «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В этой кампании форвард забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне.