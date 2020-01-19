«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 23-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» определились с составами на матч 23-го тура английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино, Салах.
Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Джонс, Лаллана, Минамино, Ориги.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Шоу, Уильямс, Магуайр, Джеймс, Матич, Фред, Перейра, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Бейи, Далот, Джонс, Лингард, Мата, Гринвуд.
Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» сегодня, 19 января, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.
- 19 января 2020
-
19:42
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:34
-
18:20
-
18:18
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:30
-
17:26
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
15:52
-
15:51
-
15:32
-
15:12
-
14:48
-
14:18
-
13:59
-
13:40
-
13:32
-
13:13
-
12:58
-
12:46
-
12:26
-
12:24
-
11:57