«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 23-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» определились с составами на матч 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Джонс, Лаллана, Минамино, Ориги.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Шоу, Уильямс, Магуайр, Джеймс, Матич, Фред, Перейра, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Бейи, Далот, Джонс, Лингард, Мата, Гринвуд.

Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» сегодня, 19 января, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.