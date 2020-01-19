Голевой пас Промеса помог «Аяксу» обыграть «Спарту»

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» обыграл роттердамскую «Спарту» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут. Ему ассистировали судьи на линиях Рой де Нас и Рихард Брондейк.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Донни ван де Бек, которому помог отличиться Квинси Промес. На 60-й минуте преимущество амстердамского клуба увеличил Райан Гравенберх с передачи Юргена Эккеленкампа. Гости сумели сократить разрыв в счёте на 74-й минуте, отличился Жоэль Пироэ с паса Абду Арруи.

«Аякс», набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице голландской Эредивизии. «Спарта» (23) — на 11-м месте.