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Голевой пас Промеса помог «Аяксу» обыграть «Спарту»

Голевой пас Промеса помог «Аяксу» обыграть «Спарту»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» обыграл роттердамскую «Спарту» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут. Ему ассистировали судьи на линиях Рой де Нас и Рихард Брондейк.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Донни ван де Бек, которому помог отличиться Квинси Промес. На 60-й минуте преимущество амстердамского клуба увеличил Райан Гравенберх с передачи Юргена Эккеленкампа. Гости сумели сократить разрыв в счёте на 74-й минуте, отличился Жоэль Пироэ с паса Абду Арруи.

«Аякс», набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице голландской Эредивизии. «Спарта» (23) — на 11-м месте.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 19-й тур
19 января 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
2 : 1
Спарта
Роттердам
1:0 ван де Бек – 15'   2:0 Гравенберх – 60'   2:1 Пироэ – 74'
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