«Интер» упустил победу над «Лечче» в матче Серии А
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Лечче» и «Интер» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Либерти и Маттео Боттегони.
Счёт был открыт в середине второго тайма. На 71-й минуте автором забитого мяча стал Алессандро Бастони, которому помог отличиться Кристиано Бираги. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие, счёт сравнял Марко Манкозу с передачи Жана Маера.
«Интер», набрав 47 очков, остался на втором месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лечче» (16) — на 17-м месте.
Также завершились ещё 2 матча 20-го тура Серии А.
«Болонья» — «Верона» — 1:1
«Брешия» — «Кальяри» — 2:2
Италия - Серия А. 20-й тур
19 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
2 : 2
Кальяри
Кальяри
0:1 Педро – 20' 1:1 Торрегросса – 27' 2:1 Торрегросса – 49' 2:2 Педро – 68' (пен)
Удаления: Балотелли – 81' / нет
Италия - Серия А. 20-й тур
19 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
1:0 Бани – 20' 1:1 Борини – 81'
Удаления: Бани – 66' / нет
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