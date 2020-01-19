«Интер» упустил победу над «Лечче» в матче Серии А

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Лечче» и «Интер» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Либерти и Маттео Боттегони.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 71-й минуте автором забитого мяча стал Алессандро Бастони, которому помог отличиться Кристиано Бираги. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие, счёт сравнял Марко Манкозу с передачи Жана Маера.

«Интер», набрав 47 очков, остался на втором месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лечче» (16) — на 17-м месте.

Также завершились ещё 2 матча 20-го тура Серии А.

«Болонья» — «Верона» — 1:1

«Брешия» — «Кальяри» — 2:2