«Лестер Сити» проиграл «Бёрнли» в матче АПЛ

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Лестер Сити» Харви Барнс, отправивший мяч в ворота соперника на 33-й минуте после передачи хавбека Денниса Праета. В начале второго тайма нападающий «Бёрнли» Крис Вуд сравнял счёт. На 68-й минуте «лисы» получили право исполнить пенальти, но форвард Джейми Варди не сумел его реализовать. В конце матча хозяев вывел вперёд полузащитник Эшли Вествуд.

«Лестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Брендана Роджерса 45 очков. «Бёрнли» (27) — на 14-м месте.