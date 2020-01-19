Шарлия дебютировал за «Касымпашу». Его команда проиграла со счётом 0:6

В матче 18-го тура чемпионата Турции трабзонский «Трабзонспор» разгромил стамбульскую «Касымпашу» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Обслуживал матч Алекс Ташчиоглу.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 25-й минуте автором забитого мяча стал Хосе Эрнесто Соса. Через две минуты преимущество хозяев увеличил Александр Сёрлот, которому ассистировал Жоау Перейра. На 29-й минуте счёт до крупного довёл Тони. В начале второго тайма четвёртый гол забил Сёрлот с передачи Тони. На 83-й минуте ещё один гол забил Тони, которому ассистировал Перейра. Окончательный счёт на 88-й минуте установил Сёрлот, оформивший хет-трик.

Бывший защитник ЦСКА Звонимир Шарлия дебютировал за «Касымпашу». Хорват вышел на поле на 50-й минуте при счёте 0:3 и получил жёлтую карточку.