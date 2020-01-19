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Шарлия дебютировал за «Касымпашу». Его команда проиграла со счётом 0:6

Шарлия дебютировал за «Касымпашу». Его команда проиграла со счётом 0:6
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 18-го тура чемпионата Турции трабзонский «Трабзонспор» разгромил стамбульскую «Касымпашу» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Обслуживал матч Алекс Ташчиоглу.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 25-й минуте автором забитого мяча стал Хосе Эрнесто Соса. Через две минуты преимущество хозяев увеличил Александр Сёрлот, которому ассистировал Жоау Перейра. На 29-й минуте счёт до крупного довёл Тони. В начале второго тайма четвёртый гол забил Сёрлот с передачи Тони. На 83-й минуте ещё один гол забил Тони, которому ассистировал Перейра. Окончательный счёт на 88-й минуте установил Сёрлот, оформивший хет-трик.

Бывший защитник ЦСКА Звонимир Шарлия дебютировал за «Касымпашу». Хорват вышел на поле на 50-й минуте при счёте 0:3 и получил жёлтую карточку.

Турция - Суперлига. 18-й тур
19 января 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
6 : 0
Касымпаша
Стамбул
1:0 Соса – 25'   2:0 Сёрлот – 27'   3:0 Тони – 29'   4:0 Сёрлот – 55'   5:0 Тони – 83'   6:0 Сёрлот – 88'
Удаления: нет / Фернандеш – 46'
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