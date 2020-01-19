«Бавария» разгромила «Герту» и поднялась на второе место в таблице чемпионата Германии

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Баварии» по одному мячу забили нападающий Томас Мюллер и Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, а также полузащитники Тьяго Алькантара и Иван Перишич. Авторами результативных передач стали Перишич, хавбек Леон Горецка и Мюллер.

«Бавария» поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе мюнхенской команды 36 очков. «Герта» (19) занимает 14-е место.

В 19-м туре Бундеслиги «Бавария» на своём поле встретится с «Шальке-04», а «Герта» в гостях сыграет с «Вольфсбургом». Оба матча состоятся 25 января.