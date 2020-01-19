Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» разгромила «Герту» и поднялась на второе место в таблице чемпионата Германии

«Бавария» разгромила «Герту» и поднялась на второе место в таблице чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Баварии» по одному мячу забили нападающий Томас Мюллер и Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, а также полузащитники Тьяго Алькантара и Иван Перишич. Авторами результативных передач стали Перишич, хавбек Леон Горецка и Мюллер.

«Бавария» поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе мюнхенской команды 36 очков. «Герта» (19) занимает 14-е место.

В 19-м туре Бундеслиги «Бавария» на своём поле встретится с «Шальке-04», а «Герта» в гостях сыграет с «Вольфсбургом». Оба матча состоятся 25 января.

Германия - Бундеслига. 18-й тур
19 января 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 60'   0:2 Левандовски – 73' (пен)   0:3 Алькантара – 76'   0:4 Перишич – 84'
Зане прекратил сотрудничать с агентством Бекхэма, чтобы перейти в «Баварию»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020