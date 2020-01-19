Ван Дейк открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал автором первого гола в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». 28-летний нидерландец отличился на 14-й минуте, замкнув передачу с углового в исполнении защитника Трента Александер-Арнольда.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» сейчас проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». К 20-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.