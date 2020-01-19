Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван Дейк открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Ван Дейк открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал автором первого гола в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». 28-летний нидерландец отличился на 14-й минуте, замкнув передачу с углового в исполнении защитника Трента Александер-Арнольда.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» сейчас проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». К 20-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.

Сульшер отказался признавать «Ливерпуль» лучшей командой в истории АПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020