Ван Дейк открыл счёт в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал автором первого гола в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». 28-летний нидерландец отличился на 14-й минуте, замкнув передачу с углового в исполнении защитника Трента Александер-Арнольда.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» сейчас проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». К 20-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
Сульшер отказался признавать «Ливерпуль» лучшей командой в истории АПЛ
Читайте также
- 19 января 2020
-
21:12
-
20:52
-
20:50
-
20:32
-
20:18
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:42
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:34
-
18:20
-
18:18
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:30
-
17:26
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
15:52
-
15:51
-
15:32
-
15:12
-
14:48
-
14:18
Партнерский контент