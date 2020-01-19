Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эспаньол» обыграл «Вильярреал» и прервал 9-матчевую серию без побед

«Эспаньол» обыграл «Вильярреал» и прервал 9-матчевую серию без побед
Футбол / Испания 0

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Эспаньолу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес, которому ассистировали судьи на линиях Альфредо Родригес и Альваро Ерай Карреньо Кабрера.

Счёт был открыт в начале матча. На 5-й минуте автором забитого мяча стал Давид Лопес, которому ассистировал Налдо. В начале второго тайма преимущество барселонского клуба увеличил Рауль Де Томас с передачи Хонатана Кальери. На 62-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте, отличился Санти Касорла, который реализовал 11-метровый.

Благодаря победе «Эспаньол» прервал 9-матчевую безвыигрышную серию. Клуб из Барселоны, набрав 14 очков, остался на 20-м месте в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (28) — на 9-м месте.

Испания - Примера. 20-й тур
19 января 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Эспаньол
Барселона
0:1 Давид Лопес – 5'   0:2 Де Томас – 47'   1:2 Касорла – 62' (пен)
Удаления: нет / Хави Лопес – 59'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020