«Эспаньол» обыграл «Вильярреал» и прервал 9-матчевую серию без побед

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Эспаньолу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес, которому ассистировали судьи на линиях Альфредо Родригес и Альваро Ерай Карреньо Кабрера.
Счёт был открыт в начале матча. На 5-й минуте автором забитого мяча стал Давид Лопес, которому ассистировал Налдо. В начале второго тайма преимущество барселонского клуба увеличил Рауль Де Томас с передачи Хонатана Кальери. На 62-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте, отличился Санти Касорла, который реализовал 11-метровый.
Благодаря победе «Эспаньол» прервал 9-матчевую безвыигрышную серию. Клуб из Барселоны, набрав 14 очков, остался на 20-м месте в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (28) — на 9-м месте.
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