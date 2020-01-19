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АЕК одержал пятую победу под руководством Карреры

АЕК одержал пятую победу под руководством Карреры
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 19-го тура чемпионата Греции афинский АЕК разгромил «Лариссу» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Афинах на стадионе «Спирос Луис». Обслуживал матч арбитр Аристотелис Диамантопулос.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором забитого мяча стал Андре Симоеш, которому ассистировал Нелсон Оливейра. В начале второго тайма преимущество афинского клуба увеличил Оливейра с передачи Даньеле Верде. На 62-й минуте счёт до крупного довёл Элдер Лопеш с паса Петроса Манталоса.

Таким образом, АЕК одержал пятую победу под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры, который с 2016 по 2018 год тренировал московский «Спартак».

АЕК, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

Греция - Суперлига. Суперлига. 19-й тур
19 января 2020, воскресенье. 18:15 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
3 : 0
Ларисса
Ларисса
1:0 Симоеш – 45+2'   2:0 Оливейра – 50'   3:0 Лопеш – 62'
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