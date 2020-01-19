АЕК одержал пятую победу под руководством Карреры
В матче 19-го тура чемпионата Греции афинский АЕК разгромил «Лариссу» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Афинах на стадионе «Спирос Луис». Обслуживал матч арбитр Аристотелис Диамантопулос.
Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором забитого мяча стал Андре Симоеш, которому ассистировал Нелсон Оливейра. В начале второго тайма преимущество афинского клуба увеличил Оливейра с передачи Даньеле Верде. На 62-й минуте счёт до крупного довёл Элдер Лопеш с паса Петроса Манталоса.
Таким образом, АЕК одержал пятую победу под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры, который с 2016 по 2018 год тренировал московский «Спартак».
АЕК, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги.
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