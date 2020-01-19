«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. В конце матча преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах.
Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 13 встреч. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 39 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).
«Ливерпуль», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.
Сульшер отказался признавать «Ливерпуль» лучшей командой в истории АПЛ
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