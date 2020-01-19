«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. В конце матча преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 13 встреч. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 39 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).

«Ливерпуль», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.