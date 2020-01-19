«Байер» разгромил «Падерборн» в матче Бундеслиги

В матче 18-го тура чемпионата Германии «Падерборн» проиграл «Байеру» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэль Зиберт, которому ассистировали судьи на линиях Торстен Шифнер и Ян Клеменс Найтцель.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Кевин Фолланд, которому ассистировал Мусса Диаби. Через несколько минут леверкузенский клуб увеличил разрыв в счёте, вновь отличился Фолланд, который оформил дубль с передачи Кая Хаверца. На 36-й минуте счёт до крупного довёл Юлиан Баумгартлингер. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Деннис Србени. Окончательный счёт на 75-й минуте установил Хаверц с паса Диаби.

«Байер», набрав 31 очко, вышел на 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги.