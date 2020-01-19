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«Байер» разгромил «Падерборн» в матче Бундеслиги

«Байер» разгромил «Падерборн» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 18-го тура чемпионата Германии «Падерборн» проиграл «Байеру» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэль Зиберт, которому ассистировали судьи на линиях Торстен Шифнер и Ян Клеменс Найтцель.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Кевин Фолланд, которому ассистировал Мусса Диаби. Через несколько минут леверкузенский клуб увеличил разрыв в счёте, вновь отличился Фолланд, который оформил дубль с передачи Кая Хаверца. На 36-й минуте счёт до крупного довёл Юлиан Баумгартлингер. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Деннис Србени. Окончательный счёт на 75-й минуте установил Хаверц с паса Диаби.

«Байер», набрав 31 очко, вышел на 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 18-й тур
19 января 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
1 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 Фолланд – 11'   0:2 Фолланд – 14'   0:3 Баумгартлингер – 36'   1:3 Србени – 51'   1:4 Хаверц – 75'
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