Шкурин: налаживаю контакт со своими партнёрами по ЦСКА, чтобы проще было адаптироваться

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин рассказал об адаптации в новой команде. 20-летний нападающий в начале января перешёл в стан «армейцев» из брестского «Динамо».

«Пауза после окончания чемпионата Белоруссии была достаточно внушительная. Поэтому я ждал начала сборов и возможности проявить себя в новой команде.

К Кампоамору, может быть, пока не совсем привык, но место милое, уютное, всё необходимое для работы здесь имеется.

Сейчас налаживаю контакт со своими партнёрами, чтобы проще было адаптироваться. С английским тоже неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами, особенно с Магнуссоном.

В целом после нескольких дней сборов мне уже более понятны требования тренерского штаба и как конкретно лучше открываться под определённого игрока», — приводит слова Шкурина пресс-служба ЦСКА.