«Ливерпуль» побил рекорды «Баварии» и «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» превзошёл достижения «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии» по количеству побед после 22 туров в топ-5 европейских чемпионатах.

Мерсисайдцы одержали 21 победу при одной ничьей. «Манчестер Сити» и «Бавария» в 22 матчах побеждали 20 раз, а также дважды сыграли вничью. Немецкий клуб установил рекорд в сезоне-2013/2014, англичане повторили достижение в сезоне-2017/2018.

«Ливерпуль», набрав 64 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч красные проведут 23 января на выезде с «Вулверхэмптоном».

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Атлетико».