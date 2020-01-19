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Матч «Барселона» – «Гранада» начался с минуты молчания в память о матери Серхи Роберто

Матч «Барселона» – «Гранада» начался с минуты молчания в память о матери Серхи Роберто
Футбол / Испания 0

Перед началом матча 20-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Гранадой» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм) состоялась минута молчания в память о матери защитника каталонского клуба Серхи Роберто.

Женщина ушла из жизни в декабре 2019 года из-за заболевания боковым амиотрофическим склерозом.

Роберто является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (16 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил шесть жёлтых карточек. В Лиге чемпионов на его счету четыре матча.

«Барселона», набрав 40 очков в 19 матчах, занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.

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