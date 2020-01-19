«Милан» готов продать Пакету «ПСЖ» за € 35 млн

Руководство «Милана» готово расстаться с полузащитником Лукасом Пакетой, которым интересуется «Пари Сен-Жермен». Представители итальянского клуба сообщили парижанам, что трансфер бразильца обойдётся им в € 35 млн, сообщает Corriere dello Sport.
Пакета выступает за «Милан» с января 2019 года. Ранее 22-летний хавбек защищал цвета «Фламенго». Контракт футболиста с красно-чёрными рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Лукас записал в свой актив 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Милан», набрав 28 очков, идёт восьмым в итальянской Серии А. «ПСЖ» (49) возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1.
Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказался продать нападающего Эдинсона Кавани мадридскому «Атлетико» за € 10 млн.
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