Роналду — первый игрок «Ювентуса» за 15 лет, который забил в семи подряд матчах Серии A
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
Таким образом, португалец стал первым игроком туринского клуба за последние 15 лет, которому удавалось забить голы в семи матчах Серии А подряд. Ранее подобное достижение покорилось Давиду Трезеге, который забивал в девяти подряд матчах чемпионата Италии.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 17 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.
Сарри: хочу помочь Роналду с 6-м «Золотым мячом». Досадно видеть, что у кого-то их больше
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