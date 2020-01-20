Голы ван Дейка и Салаха — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. В конце матча преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 13 встреч. С учётом минувшего сезона мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 39 матчей подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).

«Ливерпуль», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.