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Голы ван Дейка и Салаха — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Голы ван Дейка и Салаха — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. В конце матча преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 13 встреч. С учётом минувшего сезона мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 39 матчей подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).

«Ливерпуль», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.

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