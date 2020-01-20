Рой Кин: дайте Сульшеру поработать. Лэмпард проиграл 8 матчей, но у него всё хорошо

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин встал на защиту главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера после поражения команды в выездной встрече 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).
«Дайте Сульшеру поработать. Дайте ему немного времени. Сколько он уже возглавляет «Манчестер Юнайтед»? Фрэнк Лэмпард проиграл с «Челси» восемь матчей, но по какой-то причине у него всё хорошо. Может, потому что он англичанин? Сульшеру нужно дать ещё один год», — сказал Кин в эфире телеканала Sky Sports.
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер не согласился с Роем, напомнив, что руководство «Манчестер Юнайтед» не затягивало с увольнением бывшего наставника команды Жозе Моуринью, который лишился работы как раз после поражения в матче с мерсисайдцами на «Энфилде».
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