Роналду: «Парму» очень трудно победить

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвёл итоги домашней встречи 20-го тура чемпионата Италии, в которой туринцы обыграли «Парму» со счётом 2:1.

«Сегодня было важно победить. Мы знали, что «Интер» сыграл вничью с «Лечче» (1:1), а «Лацио» разгромил «Сампдорию» (5:2), поэтому было необходимо взять три очка. Это был сложный матч, «Парму» очень трудно победить, у них очень организованная команда, но мы боролись и добыли победу.

«Парма» старалась идти вперёд, доставляя мяч в нашу штрафную площадь, и мы некоторое время пытались играть на отбой. Это нормально, было немного напряжённо, но главное, что всё закончилось удачно», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус», набрав 51 очко, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Отрыв от «Интера», идущего на втором месте, составляет четыре очка. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи». Матч состоится 26 января.