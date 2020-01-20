Леонардо: Кавани попросил отпустить его, но мы отклонили предложение «Атлетико»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо рассказал о ситуации с будущим аргентинского нападающего парижан Эдинсона Кавани, контракт которого истекает следующим летом, а также развеял слухи о переходе защитника Лейвина Курзава в лондонский «Арсенал».
«Эдинсон Кавани попросил отпустить его в этом месяце, но мы отказались от предложения мадридского «Атлетико». Курзава? В данный момент мы не ведём переговоры с лондонским «Арсеналом», — приводит слова Леонардо журналист Sky Sports Фабрицио Романо в «Твиттере».
Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В этой кампании форвард забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт 32-летнего уругвайца рассчитан до 30 июня 2020 года. По слухам, в услугах Эдинсона заинтересованы также «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».
Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а ранее играл за «Монако», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне защитник в 10 матчах французской Лиги 1 получил 2 жёлтые карточки.
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