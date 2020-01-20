Защитник «Ромы» Спинаццола – о срыве трансфера в «Интер»: их врачи некомпетенты

Итальянский защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола прокомментировал информацию о срыве переговоров с «Интером», в котором он прошёл медосмотр на минувшей неделе.

«Это были очень напряженные дни, но когда я вернулся в Рим, я сказал себе, что это не проблема. Я благодарю фанатов. Я вернулся в пятницу, находясь в гневе, потому что они сказали мне, что я травмирован, что я не излечим… Я играл в «Ювентусе», «Аталанте» и в «Роме», и их врачи все некомпетентны, раз они сказали, что я в порядке. Но также я спокоен в своей голове, это дало мне большой заряд.



Когда я вернулся, я шутил со своими товарищами по команде и сотрудниками, сказал: «С удовольствием вернулся», и они поприветствовали меня как нового игрока. Я такой. Все заботятся обо мне, и я люблю всех, потому что я всегда весел и вежлив.

Я — игрок сборной, который выступал за разные команды, сейчас я в «Роме», кажется безумием, что я «сломанный». Я много бегал, я тренировался один в Милане в тренажёрном зале, и я также сделал это, когда вернулся в Рим. Я думаю о «Роме» и люблю себя, это небольшие проблемы. У нас есть всё в этой жизни, и мы должны быть этому благодарны», — приводит слова Спинаццолы Sky Sport Italia.



26-летний итальянский защитник Спинаццола, перешедший из «Ювентуса» летом 2019 года за € 29,5 млн, в этом сезоне провёл 17 матчей в составе «Ромы», отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.