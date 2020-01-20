Месси стал первым игроком, который забивает в Ла Лиге 16 лет подряд

В матче 20-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Гранаду». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в этой встрече забил Лионель Месси, для которого этот гол стал первым в испанском чемпионате в 2020 году. 32-летний аргентинец стал первым игроком, забивавшим в чемпионате Испании на протяжении 16 календарных лет, сообщает Gracenote в «Твиттере».
Только нападающие «Ювентуса» Криштиану Роналду (18 лет), «Вероны» Джампаоло Паццини (17 лет) и французского «Бордо» Джимми Бриан (17 лет) в настоящее время имеют большую серию.
«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Гранада» (27) занимает 10-е место. В следующем матче, 22 января, сине-гранатовые сыграют с «Ибицей» в 1/16 финала Кубка Испании.
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