50 человек пострадали при обрушении трибун на благотворительном матче в Индии

Около 50 человек пострадали в Индии из-за обрушения трибун во время футбольного матча, сообщает Outlook India.

Инцидент произошёл во время благотворительного матча в Палаккаде, который был посвящён сбору средств для помощи семьи футболиста Радхакришнана Дханараджана, умершему прямо на поле из-за остановки сердца во время встречи 29 декабря.

На благотворительной встрече присутствовали легенды индийского футбола Инивалаппил Мани Виджаян и Бачунг Бхутиа, которые не пострадали при обрушении трибун стадиона.

По данным полиции округа Малаппурам из-за обрушения трибун пострадали около 50 человек. Они были доставлены в разные больницы района. Согласно предварительным данным, никто не получил серьезных травм.