Сульшер — о подписании форварда: мы подумаем о краткосрочных сделках, чтобы дожить до лета
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий о подписании новых игроков после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Что касается подписания нападающего, у нас очень-очень много травм в этом сезоне. Это очень досадная ситуация. Трансферное окно открыто на данный момент, так что мы можем подумать о краткосрочных сделках, чтобы продержаться до лета.
Мы будем смотреть на цифры, и если будет правильная сумма, мы сможем приобрести игроков. Даже если это будет аренда, это будет выход», — приводит слова Сульшера Daily Mail.
«Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне. Манкунианцы набрали 34 очка в 23 турах.
Сульшер: расстроен из-за пропущенных голов, но было и много позитивных моментов
Читайте также
- 20 января 2020
-
10:57
-
10:54
-
10:35
-
10:33
-
10:04
-
09:55
-
09:42
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:00
-
07:00
-
05:24
-
04:22
-
03:40
-
02:47
-
02:32
-
02:14
-
01:23
-
00:56
-
00:54
-
00:45
-
00:42
-
00:17
-
00:00
- 19 января 2020
-
23:36
-
23:35
-
23:14
-
23:00
-
22:51
-
22:29
-
22:26
Партнерский контент