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Сульшер — о подписании форварда: мы подумаем о краткосрочных сделках, чтобы дожить до лета

Сульшер — о подписании форварда: мы подумаем о краткосрочных сделках, чтобы дожить до лета
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий о подписании новых игроков после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Что касается подписания нападающего, у нас очень-очень много травм в этом сезоне. Это очень досадная ситуация. Трансферное окно открыто на данный момент, так что мы можем подумать о краткосрочных сделках, чтобы продержаться до лета.

Мы будем смотреть на цифры, и если будет правильная сумма, мы сможем приобрести игроков. Даже если это будет аренда, это будет выход», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне. Манкунианцы набрали 34 очка в 23 турах.

Сульшер: расстроен из-за пропущенных голов, но было и много позитивных моментов
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