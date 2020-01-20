Сульшер — о подписании форварда: мы подумаем о краткосрочных сделках, чтобы дожить до лета

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий о подписании новых игроков после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Что касается подписания нападающего, у нас очень-очень много травм в этом сезоне. Это очень досадная ситуация. Трансферное окно открыто на данный момент, так что мы можем подумать о краткосрочных сделках, чтобы продержаться до лета.

Мы будем смотреть на цифры, и если будет правильная сумма, мы сможем приобрести игроков. Даже если это будет аренда, это будет выход», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне. Манкунианцы набрали 34 очка в 23 турах.