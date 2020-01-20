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ЦСКА готов заплатить € 6 млн за нападающего сборной Словакии Боженика

ЦСКА готов заплатить € 6 млн за нападающего сборно
ЦСКА готов заплатить € 6 млн за нападающего сборной Словакии Боженика
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА не оставляет попыток заполучить нападающего «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщает Bild.

По информации издания, «армейцы» готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 6 млн – именно в эту сумму оценивается потенциальный трансфер игрока. При этом один из конкурентов московского клуба в борьбе за Боженика – «Гамбург» – сделал «Жилине» предложение по форварду в размере € 3 млн.

Ранее спортивный директор «Жилины» Карол Беланик заявил, что словацкий клуб готов расстаться с Робертом за € 5 млн.

Боженик является воспитанником «Жилины» и защищает цвета клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах словацкой Суперлиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 5 жёлтых карточек.

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