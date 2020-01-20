«Футбол сошёл с ума». Рой Кин не согласен с решением отменить гол Фирмино в ворота «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал решение арбитров отменить гол «Ливерпуля» в ворота его бывшей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, завершившемся победой мерсисайдцев со счётом 2:0.



На 25-й минуте встречи, когда счёт был 1:0 в пользу красных, нападающий Роберто Фирмино поразил ворота «красных дьяволов», однако гол был отменён после использования VAR. Перед тем как мяч попал к бразильцу, защитник Вирджил ван Дейк столкнулся в борьбе за мяч с голкипером Давидом де Хеа. Судьи посчитали, что в этом моменте были нарушены правила.



«Это был серьёзный поворотный момент. Почему судья отменил гол Фирмино – я не могу этого понять. Не могу даже предположить. Ван Дейк смотрел на мяч. С де Хеа подобное уже случалось. Думаю, по отношению к нему есть определённая мягкость. Футбол сошёл с ума», — цитирует Кина Goal.com со ссылкой на эфир Sky Sports.



Позицию ирландца поддержал экс-капитан «Ливерпуля» Грэм Сунесс: «Ван Дейк ни секунды не смотрел на вратаря, всё его внимание было на мяче. Это не может быть фолом ни при каких обстоятельствах. Если вы говорите о VAR как о каком-то волшебном компьютере, который идеален во всём, то в данном случае была человеческая ошибка, и они понятия не имеют, что делают. Это просто смешно. Как ван Дейк мог сыграть более чисто в борьбе за мяч?»



Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в свою очередь согласился с судьями: «Это нарушение. Ван Дейк коснулся де Хеа головой».

Видео с отменённым голом доступно на «Чемпионате».