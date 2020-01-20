Хавбек тульского «Арсенала» Ковалёв рассказал, как начал карьеру в суворовском училище

Полузащитник тульского «Арсенала» Юрий Ковалёв рассказал о начале свой футбольной карьеры в Беларуси.
«Как я начал карьеру в Минском суворовском училище? На самом деле всё просто. В училище делали спецкласс по футболу, собирали лучших ребят из разных областей. Мне тогда было 14 лет. Наша команда была базовой для сборной по соответствующему возрасту, поэтому я переехал в Минск. До этого тренировался дома, в городке Белыничи Могилёвской области.
Были ли мысли сделать карьеру военного? Никогда не было такого желания. В столице мы были все на виду у футбольных специалистов, не то что в Могилёве. Но в училище приходилось и строем маршировать, и в наряды ходить, и подниматься строго по расписанию», — приводит слова Ковалёва.
26-летний Ковалёв, перешедший в «Арсенал» из солигорского «Шахтёра», провёл за белорусский клуб в прошлом сезоне 27 матчей в чемпионате. Полузащитник сборной Беларуси забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.
- 20 января 2020
-
12:28
-
12:10
-
12:01
-
11:43
-
11:23
-
11:16
-
10:57
-
10:54
-
10:35
-
10:33
-
10:04
-
09:55
-
09:42
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:00
-
07:00
-
05:24
-
04:22
-
03:40
-
02:47
-
02:32
-
02:14
-
01:23
-
00:56
-
00:54
-
00:45
-
00:42
-
00:17
-
00:00
- 19 января 2020
-
23:36