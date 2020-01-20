Хавбек тульского «Арсенала» Ковалёв рассказал, как начал карьеру в суворовском училище

Полузащитник тульского «Арсенала» Юрий Ковалёв рассказал о начале свой футбольной карьеры в Беларуси.

«Как я начал карьеру в Минском суворовском училище? На самом деле всё просто. В училище делали спецкласс по футболу, собирали лучших ребят из разных областей. Мне тогда было 14 лет. Наша команда была базовой для сборной по соответствующему возрасту, поэтому я переехал в Минск. До этого тренировался дома, в городке Белыничи Могилёвской области.

Были ли мысли сделать карьеру военного? Никогда не было такого желания. В столице мы были все на виду у футбольных специалистов, не то что в Могилёве. Но в училище приходилось и строем маршировать, и в наряды ходить, и подниматься строго по расписанию», — приводит слова Ковалёва.

26-летний Ковалёв, перешедший в «Арсенал» из солигорского «Шахтёра», провёл за белорусский клуб в прошлом сезоне 27 матчей в чемпионате. Полузащитник сборной Беларуси забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.