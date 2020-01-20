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Переговоры «Тоттенхэма» и «Милана» по Пёнтеку зашли в тупик

Переговоры «Тоттенхэма» и «Милана» по Пёнтеку зашли в тупик
Футбол / Англия 0

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек может остаться в команде по итогам зимнего трансферного окна, несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэм Хотспур».

«Шпоры» в настоящее время предпринимают попытки заполучить форварда в связи с травмой лидера атаки Гарри Кейна, получившего разрыва мышцы задней поверхности левого бедра. Игрок был прооперирован и должен вернуться к тренировкам не раньше апреля этого года. При этом некоторые специалисты уверены, что англичанин сможет вновь выйти на поле лишь в следующем сезоне и не поможет своей сборной на чемпионате Европы – 2020.

Как сообщает Daily Mail, «Милан» запросил у «Тоттенхэма» £ 30 млн (€ 35 млн), однако лондонцы отказались удовлетворять финансовые требования россонери. После этого переговоры зашли в тупик.

Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа» за € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола (3 — с пенальти).

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