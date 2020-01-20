Ракицкий: Луческу следит за «Зенитом»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал об отношениях с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу, под руководством которого он выступал в составе «Шахтёра».
«Общаюсь ли с Мирчей? Да, он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял. Спрашивает ли, как дела в «Зените»? Он и так знает, он следит за клубом. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте ещё потренируйте, свой опыт передайте. Он смеётся в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только за, если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает.
Он психолог. Очень много разговаривает со всеми игроками. Знает много языков. Мы с ним чуть ли не каждый день общались. Говорил, что можно делать на поле, что нельзя. Я вырос в нормального футболиста благодаря его помощи. Если бы не он, не знаю, что было бы», — приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».
- 20 января 2020
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