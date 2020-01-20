Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объяснил, почему выходит на поле в чёрных бутсах.



«Мне нравится чёрный цвет. К тому же у многих ребят есть персональные контракты. У меня — нет. В чём хочу, в том и играю. Игроки часто пытаются таким образом выделиться? Я не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается. Будь проще, и люди к тебе потянутся», — приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».



Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер 30-летнего украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и получил 4 жёлтые карточки.



После 19 туров «Зенит», набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя — «Краснодар» — на 10 очков.

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