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Эвра: настало время, когда Погба нужно уйти из «Манчестер Юнайтед»

Эвра: настало время, когда Погба нужно уйти из «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о полузащитнике манкунианского клуба Поле Погба.

«Когда Поль играет, люди обвиняют его. Когда он не играет, люди всё равно винят его. Я думаю, что именно сейчас настало время, когда ему нужно уйти из клуба. Возможно, он уже сообщил «Манчестер Юнайтед» о том, что хочет покинуть команду. Но я не думаю, что руководство его отпустит», — приводит слова Эвра Mirror со ссылкой на эфир Sky Sports.

В данный момент полузащитник сборной Франции восстанавливается после операции на лодыжке. Игрок пропустил более уже более трёх месяцев. В этом сезоне Поль Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии. Футболист не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.

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