Эвра: настало время, когда Погба нужно уйти из «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о полузащитнике манкунианского клуба Поле Погба.
«Когда Поль играет, люди обвиняют его. Когда он не играет, люди всё равно винят его. Я думаю, что именно сейчас настало время, когда ему нужно уйти из клуба. Возможно, он уже сообщил «Манчестер Юнайтед» о том, что хочет покинуть команду. Но я не думаю, что руководство его отпустит», — приводит слова Эвра Mirror со ссылкой на эфир Sky Sports.
В данный момент полузащитник сборной Франции восстанавливается после операции на лодыжке. Игрок пропустил более уже более трёх месяцев. В этом сезоне Поль Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии. Футболист не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.
Ли Шарп: Погба может стать легендой «Манчестер Юнайтед»
«Футбол сошёл с ума». Рой Кин не согласен с решением отменить гол Фирмино в ворота «МЮ»
Читайте также
- 20 января 2020
-
13:59
-
13:57
-
13:25
-
13:23
-
13:07
-
13:05
-
13:04
-
12:36
-
12:33
-
12:28
-
12:10
-
12:01
-
11:43
-
11:23
-
11:16
-
10:57
-
10:54
-
10:35
-
10:33
-
10:04
-
09:55
-
09:42
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:00
-
07:00
-
05:24
-
04:22
-
03:40
-
02:47
-
02:32
Партнерский контент