«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения форварда «Монако» Слимани

Нападающий «Монако» Ислам Слимани, принадлежащий «Лестеру», попал в сферу интересов «Тоттенхэм Хотcпур», сообщает The Telegraph.
Как утверждает источник, в связи с травмой лидера атаки Гарри Кейна, получившего разрыв мышцы задней поверхности левого бедра, «Тоттенхэм» ищет варианты с усилением атаки и рассматривает вариант с подписанием форварда с опытом игры в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. На радар клуба попал нападающий «Монако» Ислам Слимани. Однако «Лестер», который имеет права на игрока, может не отпустить алжирца в стан потенциального соперника за попадание в зону Лиги чемпионов на будущий сезон.
В нынешнем сезоне Слимани принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 7 голов и отдал 7 результативных передач. На данный момент алжирский игрок является одним из лучших ассистентов в чемпионате Франции.
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